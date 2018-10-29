В Перми с поезда сняли пьяного дебошира, который отмечал День водителя

СЕГОДНЯ 16:58 2018-10-29T16:58:06+03:00

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28 октября на вокзале Пермь-2 с поезда «Санкт-Петербург-Тюмень» высадили дебошира, 47-летнего жителя Екатеринбурга. Во время поездки он распивал спиртные напитки, курил в купе, громко матерился. Несмотря на неоднократные замечания пассажиров и сотрудников поезда, дебошир продолжал вести себя неадекватно и развязно. В итоге его высадили с поезда, и на вокзале встретили его уже сотрудники полиции.

- Со слов самого мужчины, он работает дальнобойщиком, на поезде возвращался домой в Екатеринбург и в поезде отметил свой профессиональный праздник – день водителя, - рассказали в пресс-службе Пермского ЛО МВД России на транспорте. - В отношении правонарушителя были составлены административные протоколы в соответствии со статьями «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», «Мелкое хулиганство» и «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях и в помещениях».