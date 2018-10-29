2018-10-29T15:44:16+03:00
Происшествия

В Перми росгвардейцы задержали насильника, когда он срывал одежду с женщины

Девушка под утро возвращалась домой, когда на нее напал бывший зэк
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми сотрудники Росгвардии сумели предотвратить изнасилование, подоспев на место преступления в тот момент, когда насильник уже срывал одежду с девушки. Чтобы она не убежала, мужчина держал ее за горло. Дело происходило в доме по ул. Юрша в Мотовилихинском районе около 5 утра.

Росгвардейцы задержали насильника. Им оказался 29-летний ранее судимый мужчина. Девушке вызвали бригаду скорой помощи. Также была вызвана полиция.

Стражи порядка установили, что в 4:45 девушка возвращалась домой от подруги. Ее догнал мужчина и потребовал вступить с ним в половую связь. Получив отказ, насильник ударил потерпевшую по лицу, взял за горло и попытался изнасиловать, рассказали в пресс-службе Росгвардии.

В следственном отделе по Мотовилихинскому району Перми СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на изнасилование". Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

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