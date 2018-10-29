Пенсионерку с гниющими ногами положили в отдельную палату пермской больницы

СЕГОДНЯ 14:47 2018-10-29T14:48:21+03:00

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Мы уже писали о том, что у 70-летней жительницы Кизела Лилии З. гниют ноги. Из-за варикозного расширения вен у нее началась трофическая язва. Ее ноги покрыты открытыми ранами, которые не заживают.

70-летняя пенсионерка жила в ужасных условиях в общежитии Кизела. Своего жилья у нее нет, она арендует комнату. Денег на дорогостоящие лекарства у бабушки также нет. В родном Кизеле медицинскую помощь ей не оказывали, знакомые бабушки забили тревогу.

В понедельник. 29 октября Лилия З. была перевезена в Пермь. В краевом Минздраве сообщили, что она доставлена в городскую больницу №2 Перми.

- Для женщины еще в пятницу медики подготовили место в одноместной палате. - рассказали в ведомстве. - По словам врачей, они обследуют пациентку и окажут необходимую первичную помощь.

Дальнейшее лечение она будет проходить в отделении хирургии ГКБ №2.