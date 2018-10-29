2018-10-29T14:48:21+03:00
Общество

Пенсионерку с гниющими ногами положили в отдельную палату пермской больницы

29 октября она доставлена в пермскую городскую больницу №2
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Мы уже писали о том, что у 70-летней жительницы Кизела Лилии З. гниют ноги. Из-за варикозного расширения вен у нее началась трофическая язва. Ее ноги покрыты открытыми ранами, которые не заживают.

70-летняя пенсионерка жила в ужасных условиях в общежитии Кизела. Своего жилья у нее нет, она арендует комнату. Денег на дорогостоящие лекарства у бабушки также нет. В родном Кизеле медицинскую помощь ей не оказывали, знакомые бабушки забили тревогу.

В понедельник. 29 октября Лилия З. была перевезена в Пермь. В краевом Минздраве сообщили, что она доставлена в городскую больницу №2 Перми.

- Для женщины еще в пятницу медики подготовили место в одноместной палате. - рассказали в ведомстве. - По словам врачей, они обследуют пациентку и окажут необходимую первичную помощь.

Дальнейшее лечение она будет проходить в отделении хирургии ГКБ №2.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителя Прикамья осудили за убийство, совершенное шесть лет назад
В Перми росгвардейцы задержали насильника, когда он срывал одежду с женщины
В Прикамье сотрудник администрации четыре года назад присвоил 690 тысяч рублей
В Прикамье рецидивист-романтик в маске ломился за букетом цветов в торговый павильон
В Прикамье 17-летний юноша убил мужчину в его квартире
В Перми на опасном перекрестке изменили работу светофора
Соль-Илецк благоустраивают для большого потока отдыхающих
В Перми впервые была организована экскурсия на телебашню
В Перми дисквалифицировали на полтора года директора УК «Техкомфорт»
Ставки по ипотеке продолжат расти
В Прикамье больного принудительно отправили на лечение
В Прикамье спасатели вытащили собаку из заброшенного погреба
В Перми беглого зэка задержали спустя 21 год
В Прикамье в ДТП с грузовым тягачом погиб 23-летний молодой человек
Пермяки будут отдыхать три дня: с 3 по 5 ноября
В Соликамске пьяный водитель устроил аварию, сообщают очевидцы
В Прикамье найден 66-летний мужчина, страдающий потерей памяти
ГИБДД рекомендует пермским водителям поменять летнюю резину на зимнюю
В Пермском крае за неделю 70 человек узнали, что заражены ВИЧ
В Прикамье начали строить декорации для фильма «Сердце Пармы»
В Перми разгорелся скандал вокруг портрета Менжинского на остановке
В МЧС предупредили пермяков об ухудшении погоды
Конец октября в Перми стал самым теплым за последние 95 лет
В Пермском крае водитель на "зебре" сбил 17-летнюю девушку
Пьяный пермяк с ножом напал на своего сына
В Перми полицейский по дороге на работу задержал грабителя
В Перми закрывают точки с опасной шаурмой