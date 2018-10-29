2018-10-29T14:48:42+03:00
Общество

В Прикамье сотрудник администрации четыре года назад присвоил 690 тысяч рублей

И только сейчас он предстанет перед судом
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Добрянке за должностные преступления будут судить сотрудника администрации. В 2014 году чиновник внес в официальные документы сведения о выполнении работ по муниципальному контракту. Но в ходе проверки выяснилось, что коммерческая организация договор не выполнила, работы на 690 тысяч рублей не исполнила.

- В ходе следствия допрошены десятки свидетелей, исследован значительный объем финансовой документации, - сообщили в краевом следственном комитете. - Материалы уголовного дела составили 6 томов.

Расследование уголовного дела завершено. Чиновник предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

Тем временем, в Перми беглого зэка задержали спустя 21 год. Ему дали отпуск на 12 дней и он не вернулся в колонию. Сейчас отбывать наказание он будет уже в колонии строгого режима. Сидеть ему придется 5 лет 3 месяца.

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