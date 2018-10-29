В Прикамье рецидивист-романтик в маске ломился за букетом цветов в торговый павильон

СЕГОДНЯ 14:10 2018-10-29T14:10:07+03:00

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Настоящим романтиком оказался 40-летний ранее судимый житель Губахи. Ранним утром он надел маску и стал ломиться в цветочный павильон. 50-летняя продавщица не открыла дверь. Тогда мужчина достал нож и стал ей угрожать, требуя дать ему букет цветов.

Женщина успела вызвать наряд полиции, который приехал незамедлительно. Хулиган уже успел скрыться, но цветочница подробно описала его внешность и многочисленные татуировки на руках.

Стражи порядка стали обследовать прилегающую к цветочному павильону территорию. Лейтенант полиции Антон Ноготов заметил подозрительного мужчину, который увидев стража порядка, спешно спрятал под куртку какой-то предмет. Полицейский попросил предъявить документы. Мужчина стал вести себя агрессивно. Лейтенант задержал его и доставил в дежурную часть. При личном досмотре у подозреваемого обнаружены нож и черная повязка в виде оторванной части подкладки рукава. После этого мужчина не стал отпираться и дал признательные показания.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу. Ведется следствие, сообщили в пресс-службе краевого МВД.