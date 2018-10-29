2018-10-29T13:57:23+03:00
Происшествия

В Прикамье 17-летний юноша убил мужчину в его квартире

Сейчас он предстанет перед судом
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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9 июля в Александровске произошло убийство. Днем 17-летний юноша руками и ногами избил малознакомого мужчину в его квартире в здании бывшего общежития по улице Кирова. От полученных травм мужчина скончался на месте, сообщили в краевом следственном комитете.

Установлено, что в момент совершения преступления юноша находился в состоянии алкогольного опьянения. Следователи полностью доказали вину молодого человека. 17-летнему жителю Александровска предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Ранее мы писали, что страшной трагедией закончились пьяные посиделки 47-летнего жителя Перми. В выходные мужчина распивал алкоголь в своей квартире на улице Репина (это Орджоникидзевский район Перми). В состоянии опьянения мужчина схватил нож и нанес своему 22-летнему сыну удар в живот. Молодой человек доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

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