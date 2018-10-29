В Перми на опасном перекрестке изменили работу светофора

СЕГОДНЯ 13:42 2018-10-29T13:43:04+03:00

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С 30 октября на пересечении улицы Плеханова и шоссе Космонавтов для автомобилистов заработают дополнительные секции для двух поворотов налево с шоссе Космонавтов, сообщили Пермской дирекции дорожного движения.

Решение об изменения режима работы светофора было принято для повышения безопасности автомобилистов. На перекрестке улицы Плеханова и Шоссе Космонавтов часто случаются аварии. В Пермской дирекции дорожного движения надеются, что дополнительные секции позволят заметно сократить число ДТП.

- Через некоторое время будет произведен мониторинг транспортной ситуации, - отметили в ведомстве. - После чего будет произведена окончательная настройка работы светофора для оптимизации движения транспорта.

Ранее мы писали, что ГИБДД рекомендует пермским водителям поменять летнюю резину на зимнюю. Осторожность на заснеженных дорогах следует проявлять не только автомобилистам, но и пешеходам.