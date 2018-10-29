2018-10-29T12:16:41+03:00
Общество

Соль-Илецк благоустраивают для большого потока отдыхающих

С каждым годом количество туристов увеличивается в полтора раза
Поделиться:
Изменить размер текста:

Туроператоры Свердловской и Оренбургской областей обсудили вопросы сотрудничества в сфере туризма. Встреча делегаций прошла в январе прошлого года, на которой стало известно, что Соль-Илецк попал в десятку самых популярных запросов Googlе за 2016 год. Тенденция быть одним из лучших сохранилась и по сегодняшний день – Соль-Илецк занимает 3 место в рейтинге, составленном по итогам запросов со словом «курорт», запрашиваемых россиянами в поисковой системе «Яндекс». Курорт уступил только Краснодарскому краю и Турции.

В Соль-Илецке продолжается строительство туристско-рекреационного кластера «Соленые озера», который по оценкам экспертов, в будущем привлечет еще большее количество отдыхающих. Это будет возможно во многом благодаря строительству «Рекреационно-оздоровительного комплекса «Соленые озера» – уникальному для России санаторно-курортному учреждению мирового уровня. Строительство первой очереди комплекса началось 3 года назад и продолжается по сей день. Основной его специализацией будет являться спелеотерапия, а также лечебно-оздоровительные процедуры на основе водо- и грязелечения для заболеваний нервной и дыхательной системы, кожи, опорно-двигательного аппарата.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми на опасном перекрестке изменили работу светофора
В Перми впервые была организована экскурсия на телебашню
В Перми дисквалифицировали на полтора года директора УК «Техкомфорт»
Ставки по ипотеке продолжат расти
В Прикамье больного принудительно отправили на лечение
В Прикамье спасатели вытащили собаку из заброшенного погреба
В Перми беглого зэка задержали спустя 21 год
В Прикамье в ДТП с грузовым тягачом погиб 23-летний молодой человек
Пермяки будут отдыхать три дня: с 3 по 5 ноября
В Соликамске пьяный водитель устроил аварию, сообщают очевидцы
В Прикамье найден 66-летний мужчина, страдающий потерей памяти
ГИБДД рекомендует пермским водителям поменять летнюю резину на зимнюю
В Пермском крае за неделю 70 человек узнали, что заражены ВИЧ
В Прикамье начали строить декорации для фильма «Сердце Пармы»
В Перми разгорелся скандал вокруг портрета Менжинского на остановке
В МЧС предупредили пермяков об ухудшении погоды
Конец октября в Перми стал самым теплым за последние 95 лет
В Пермском крае водитель на "зебре" сбил 17-летнюю девушку
Пьяный пермяк с ножом напал на своего сына
В Перми полицейский по дороге на работу задержал грабителя
В Перми закрывают точки с опасной шаурмой