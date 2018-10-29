В Перми впервые была организована экскурсия на телебашню

СЕГОДНЯ 12:07 2018-10-29T12:07:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Пермская телебашня отметила свое 15-летие. 27 октября 2003 года на высоте 180 метров с помощью вертолета была установлена последняя секция антенно-мачтового сооружения. В честь юбилея впервые была организована уникальная экскурсия для пермяков. Башня расположена на территории особо охраняемого объекта связи и попасть на нее невозможно.

- Участники экскурсии поднялись на крышу здания по ул. Крупской, 2, увидели весь путь прохождения сигнала с телебашни, побывали в центре управления архитектурной подсветкой, - рассказали в пресс-службе «Ростелекома». - В качестве особого подарка пермяков пригласили под основание телебашни, чтобы они изнутри увидели «паутину» конструкции. В этот момент зажглась архитектурная подсветка, и башня на глазах у участников экскурсии засияла разноцветными огнями. Вид разноцветной вышки украсил праздничный торт, который стал ярким окончанием экскурсии, посвященной дню рождения телебашни «Ростелекома».

Узлы для башни изготовили в Челябинске на заводе металлоконструкций. Монтаж башни вели специалисты Омского управления «Радиострой». В 2003 году это была самая высокая конструкция в Пермском крае. Высота верхней антенны – 185,8 метров, вес - 400 тонн. На отметке 114,5 метров находится технологическая площадка, которую в народе сразу после окончания строительства прозвали «юбочкой». Именно она придает всему сооружению неповторимый силуэт.

- На антенно-мачтовом сооружении размещено телекоммуникационное оборудование, которое обеспечивает Пермский край телефонной связью и доступом в интернет, - отмечает директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Сандалов. - Также на высоте 169-176 метров установлены передающие антенны теле- и радиосигнала.