2018-10-29T11:56:28+03:00
Общество

В Перми дисквалифицировали на полтора года директора УК «Техкомфорт»

Анатолию Пешкову показана красная карточка за плохое управление домом
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Мировой судья судебного участка № 4 Мотовилихинского судебного района Перми генеральный директор ООО « УК «Техкомфорт» Анатолий Пешков дисквалифицирован на полтора года.

Руководитель управляющей компании уже привлекался к ответственности за ненадлежащее оказание услуг по договору управления многоквартирным домом. За повторное нарушение ему было назначено такое строгое наказание.

Судом установил, что управляющая компания «Техкомфорт» в июле 2017 года допустила нарушения при управлении многоквартирным домом № 19 по улице Ким в краевом центре.

При проверке были обнаружены следы протечек, отслоение побелки и покраски на лестничной клетке, наличие мусора на придомовой территории.

Также было отмечено, что УК систематически нарушает лицензионные требования в сфере управления многоквартирными домами, а также допускает несвоевременное исполнение предписаний.

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