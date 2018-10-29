В Прикамье больного принудительно отправили на лечение

СЕГОДНЯ 10:34 2018-10-29T10:34:22+03:00

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Житель Очера не хотел добровольно лечиться, поэтому его пришлось везти в больницу под конвоем.

34-летнему мужчине поставили диагноз «туберкулез легких». Врач рекомендовал ему пройти лечение в специализированном учреждении. Но молодой человек отказался лечиться добровольно, тогда медработнику пришлось обратиться к служителям закона.

Судебный пристав вручил ему постановление о возбуждении исполнительного производства. Под конвоем полиции больной был доставлен в противотуберкулезный клинический диспансер в Перми.

В службе судебных приставов напомнили, что умышленное уклонение от прохождения лечения инфекционного заболевания, поражающего легкие, представляет опасность для других граждан.

Тем временем, в Перми закрывают точки с опасной шаурмой. Но они вновь открываются под другими названиями. Две торговые точки были закрыты по решению суда на 30 суток, еще одна - на 90 суток, но обнаруженных нарушений никто устранять не собирался, было просто изменено название.