2018-10-29T10:34:22+03:00
Общество

В Прикамье больного принудительно отправили на лечение

34-летнего мужчину под конвоем доставили в противотуберкулезный диспансер
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Житель Очера не хотел добровольно лечиться, поэтому его пришлось везти в больницу под конвоем.

34-летнему мужчине поставили диагноз «туберкулез легких». Врач рекомендовал ему пройти лечение в специализированном учреждении. Но молодой человек отказался лечиться добровольно, тогда медработнику пришлось обратиться к служителям закона.

Судебный пристав вручил ему постановление о возбуждении исполнительного производства. Под конвоем полиции больной был доставлен в противотуберкулезный клинический диспансер в Перми.

В службе судебных приставов напомнили, что умышленное уклонение от прохождения лечения инфекционного заболевания, поражающего легкие, представляет опасность для других граждан.

Тем временем, в Перми закрывают точки с опасной шаурмой. Но они вновь открываются под другими названиями. Две торговые точки были закрыты по решению суда на 30 суток, еще одна - на 90 суток, но обнаруженных нарушений никто устранять не собирался, было просто изменено название.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми на опасном перекрестке изменили работу светофора
Соль-Илецк благоустраивают для большого потока отдыхающих
В Перми впервые была организована экскурсия на телебашню
В Перми дисквалифицировали на полтора года директора УК «Техкомфорт»
Ставки по ипотеке продолжат расти
В Прикамье спасатели вытащили собаку из заброшенного погреба
В Перми беглого зэка задержали спустя 21 год
В Прикамье в ДТП с грузовым тягачом погиб 23-летний молодой человек
Пермяки будут отдыхать три дня: с 3 по 5 ноября
В Соликамске пьяный водитель устроил аварию, сообщают очевидцы
В Прикамье найден 66-летний мужчина, страдающий потерей памяти
ГИБДД рекомендует пермским водителям поменять летнюю резину на зимнюю
В Пермском крае за неделю 70 человек узнали, что заражены ВИЧ
В Прикамье начали строить декорации для фильма «Сердце Пармы»
В Перми разгорелся скандал вокруг портрета Менжинского на остановке
В МЧС предупредили пермяков об ухудшении погоды
Конец октября в Перми стал самым теплым за последние 95 лет
В Пермском крае водитель на "зебре" сбил 17-летнюю девушку
Пьяный пермяк с ножом напал на своего сына
В Перми полицейский по дороге на работу задержал грабителя
В Перми закрывают точки с опасной шаурмой