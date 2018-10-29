В Прикамье спасатели вытащили собаку из заброшенного погреба

СЕГОДНЯ 10:17 2018-10-29T10:17:58+03:00

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Утром 28 октября в городскую службу спасения Кунгура позвонил мужчина и сообщил, что в заброшенный погреб, расположенный на улице Ленина, упала собака. Самостоятельно выбраться она не может, без помощи спасателей вызволить ее из плена не получается.

На место происшествия выехала группа оперативного реагирования. При помощи альпинистского оборудования и лестницы животное удалось достать из погреба. После этого, собаку отпустили и она убежала, сообщили в Кунгурской городской службе спасения.

В Перми полицейский по дороге на работу задержал грабителя. Все случилось в Перми в пятницу днем, 26 октября. Около 12 часов сотрудник патрульно-постовой службы направлялся на работу, когда на улице Коломенской он увидел, как из магазина выбегает мужчина, а вслед за ним - продавцы. Полицейский остановил автомобиль и бросился вдогонку за молодым человеком. Грабителя он задержал, а похищенные товары передал администратору магазина.