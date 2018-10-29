2018-10-29T10:17:58+03:00
Происшествия

В Прикамье спасатели вытащили собаку из заброшенного погреба

С помощью альпинистского оборудования и лестницы пса вызволили из плена
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Утром 28 октября в городскую службу спасения Кунгура позвонил мужчина и сообщил, что в заброшенный погреб, расположенный на улице Ленина, упала собака. Самостоятельно выбраться она не может, без помощи спасателей вызволить ее из плена не получается.

На место происшествия выехала группа оперативного реагирования. При помощи альпинистского оборудования и лестницы животное удалось достать из погреба. После этого, собаку отпустили и она убежала, сообщили в Кунгурской городской службе спасения.

В Перми полицейский по дороге на работу задержал грабителя. Все случилось в Перми в пятницу днем, 26 октября. Около 12 часов сотрудник патрульно-постовой службы направлялся на работу, когда на улице Коломенской он увидел, как из магазина выбегает мужчина, а вслед за ним - продавцы. Полицейский остановил автомобиль и бросился вдогонку за молодым человеком. Грабителя он задержал, а похищенные товары передал администратору магазина.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми на опасном перекрестке изменили работу светофора
Соль-Илецк благоустраивают для большого потока отдыхающих
В Перми впервые была организована экскурсия на телебашню
В Перми дисквалифицировали на полтора года директора УК «Техкомфорт»
Ставки по ипотеке продолжат расти
В Прикамье больного принудительно отправили на лечение
В Перми беглого зэка задержали спустя 21 год
В Прикамье в ДТП с грузовым тягачом погиб 23-летний молодой человек
Пермяки будут отдыхать три дня: с 3 по 5 ноября
В Соликамске пьяный водитель устроил аварию, сообщают очевидцы
В Прикамье найден 66-летний мужчина, страдающий потерей памяти
ГИБДД рекомендует пермским водителям поменять летнюю резину на зимнюю
В Пермском крае за неделю 70 человек узнали, что заражены ВИЧ
В Прикамье начали строить декорации для фильма «Сердце Пармы»
В Перми разгорелся скандал вокруг портрета Менжинского на остановке
В МЧС предупредили пермяков об ухудшении погоды
Конец октября в Перми стал самым теплым за последние 95 лет
В Пермском крае водитель на "зебре" сбил 17-летнюю девушку
Пьяный пермяк с ножом напал на своего сына
В Перми полицейский по дороге на работу задержал грабителя
В Перми закрывают точки с опасной шаурмой