2018-10-29T10:01:03+03:00
Происшествия

В Перми беглого зэка задержали спустя 21 год

Ему дали отпуск на 12 дней и он не вернулся в колонию
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми задержали заключенного, который сбежал из исправительной колонии в Иркутской области 21 год назад.

В марте 1996 года Рюмкина приговорили к 7 годам 6 месяцам лишения свободы. Наказание он отбывал в исправительной колонии №14 в Иркутской области. В сентябре осужденному дали отпуск на 12 дней с правом выезда в Ангарск.

В назначенный срок заключенный не вернулся в колонию и был объявлен в розыск. И только спустя 21 год Рюмкина задержали в Перми.

Мировым судьей судебного участка № 31 г. Ангарска Рюмкин признан виновным в невозвращении в исправительное учреждение. Отягчающим обстоятельством стало то, что заключенный совершил побег при не отбытой и не погашенной судимости. Поэтому отбывать наказание он будет уже в колонии строгого режима сроком 5 лет 3 месяца. Приговор вступил в законную силу, сообщили в прокуратуре Иркутской области.

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