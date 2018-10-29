В Перми беглого зэка задержали спустя 21 год
В Перми задержали заключенного, который сбежал из исправительной колонии в Иркутской области 21 год назад.
В марте 1996 года Рюмкина приговорили к 7 годам 6 месяцам лишения свободы. Наказание он отбывал в исправительной колонии №14 в Иркутской области. В сентябре осужденному дали отпуск на 12 дней с правом выезда в Ангарск.
В назначенный срок заключенный не вернулся в колонию и был объявлен в розыск. И только спустя 21 год Рюмкина задержали в Перми.
Мировым судьей судебного участка № 31 г. Ангарска Рюмкин признан виновным в невозвращении в исправительное учреждение. Отягчающим обстоятельством стало то, что заключенный совершил побег при не отбытой и не погашенной судимости. Поэтому отбывать наказание он будет уже в колонии строгого режима сроком 5 лет 3 месяца. Приговор вступил в законную силу, сообщили в прокуратуре Иркутской области.