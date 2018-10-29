В Прикамье в ДТП с грузовым тягачом погиб 23-летний молодой человек

СЕГОДНЯ 09:35 2018-10-29T09:35:51+03:00

22-летняя пассажирка отечественного авто с травмами головы и тела госпитализирована в больницу

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Смертельное ДТП произошло 29 октября в 2.35 на автодороге Частые - Большая Соснова. По предварительной информации, 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-211540 пересек полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение со стоящим на обочине грузовым тягачом «Мерседес».

- Водитель отечественного автомобиля, житель села Частые погиб на месте, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - 22-летнюю пассажирку легковушки с травмами головы и тела госпитализировали в больницу. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Тем временем, 28 октября в Соликамске произошло ДТП, очевидцами которого стали местные жители. Аварию активно обсуждали в местном паблике. На улице Пермской столкнулись две «десятки». Соликамцы отмечают, что виновником аварии стал водитель синей машины. «Он был пьян в хлам, даже не понял, что случилось», - возмущались пользователи соцсетей.