2018-10-29T08:03:14+03:00
Общество

Пермяки будут отдыхать три дня: с 3 по 5 ноября

Зато суббота 29 декабря объявлена рабочим днем
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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День народного единства, который отмечается в нашей стране 4 ноября, начиная с 2005 года, подарит всем работающим людям три выходных: 3, 4 и 5 ноября. Зато в декабре нам придется выйти на работу в субботу, 29 декабря. Выходной с этого дня правительство решило перенести на понедельник, 31 декабря.

На новогодние праздники россияне получат не менее 8 дней каникул. Первая трудовая неделя наступившего 2019 года начнется 9 января и получится укороченной – только 3 рабочих дня – что позволит гражданам «включиться» в работу после длительного отдыха.

Всего в 2018 году россияне 118 дней отдыхают и 247 работают.

Ранее мы писали, что конец октября стал в Перми намного теплее нормы. Как сообщает сайт опасных природных явлений Пермского края, на этой неделе наш регион находился под влиянием циклона. Температура повысилась до рекордных значений.В Перми столбик термометра поднялся до отметки в +11,2 градуса, что на 0,6 градуса ниже суточного рекорда 1923 года.

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