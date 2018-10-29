В Прикамье найден 66-летний мужчина, страдающий потерей памяти

СЕГОДНЯ 06:54 2018-10-29T06:54:54+03:00

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Волонтеры поискового отряда «Мой день» сообщили, что пропавший в Усолье 66-летний пенсионер найден живым. Мужчина страдает потерей памяти. 27 октября он ушел из дома по улице Гоголя в неизвестном направлении.

28 октября волонтеры объявили экстренный сбор и спустя несколько часов сообщили, что пенсионер найден живым.

Тем временем, врачи Пермской краевой клинической больницы повторили уникальную операцию по пришиванию кисти руки. На этот раз пострадал 66-летний пермяк. Он случайно себе отсек руку циркулярной пилой. Несчастный случай произошел, когда пострадавший заготавливал дрова. Говоря языком врачей, он совершил неполную ампутацию. Врачи краевой больницы соединили все кровеносные сосуды и сухожилия. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо.