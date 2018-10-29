2018-10-29T06:41:36+03:00
Общество

ГИБДД рекомендует пермским водителям поменять летнюю резину на зимнюю

Осторожность следует проявлять не только автомобилистам, но и пешеходам
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Пермская Госавтоинспекция в связи с ухудшением погодных условий рекомендует пермским водителям начать подготовку своих транспортных средств к зимнему сезону. Необходимо поменять летнюю резину на зимнюю. Кроме того, госавтоинспекторы обращаются к автомобилистам с просьбой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резкого торможения. При движении нужно использовать внешние световые приборы и строго выполнять требования дорожных знаков.

- Осторожность следует проявлять не только водителям, но и пешеходам, - добавляют в ГИБДД, - Короткий световой день и осадки снижают видимость на дорогах. Пешеходам для безопасности необходимо использовать световозвращающие элементы, которые сделают их более заметными для водителей. Переходить проезжую часть следует только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.

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