В Пермском крае за неделю 70 человек узнали, что заражены ВИЧ

СЕГОДНЯ 06:32 2018-10-29T06:32:41+03:00

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Только за прошедшую неделю в Пермском крае выявлено 70 новых случаев ВИЧ-инфекции. Причем 33 из них в Перми. Об этом информирует Краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

Девять человек заболели в Орджоникидзевском районе, восемь -в Мотовилихе, семь - в Индустриальном районе. Кроме того, семь новых случаев зарегистрировано в Лысьве, четыре - в Чайковском, три - в Березниках.

Всего с начала года зарегистрировано 2862 случая ВИЧ-инфекции. При этом по-прежнему преобладает половой путь инфицирования – 69,1 % (в г. Перми – 75,6 %). По данным эпидемиологического расследования, из лиц, инфицированных половым путем, в регионе 50,6 % заразились от ВИЧ-инфицированных наркопотребителей.

Остается актуальной проблема рождения детей ВИЧ-инфицированными женщинами. Всего ими рожден 5651 ребенок, в том числе в 2018 году – 394. С 1998 по 2018 годы диагноз ВИЧ-инфекция поставлен 291 ребенку, из них 181 рождены от матерей с установленным диагнозом ВИЧ-инфекция.

В центре напоминают, что в Перми работает телефон доверия по ВИЧ-инфекции. Если у Вас возникли вопросы, связанные с данной проблемой, обращайтесь по телефонам:285-03-56 с понедельника по пятницу с 16 до 22 часов.