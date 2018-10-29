2018-10-29T06:18:51+03:00
Общество

В Прикамье начали строить декорации для фильма «Сердца Пармы»

Картину будут снимать в следующем году в Губахе
Константин КЯКИНЕН
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фото: Сергей Голубенко "ВКонтакте"фото: Сергей Голубенко "ВКонтакте"
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В Губахе начали строить декорации к фильму «Сердце Пармы» по роману Алексея Иванова. Съемки картины запланированы на начало следующего года, а кастинг актеров массовых сцен начнется уже весной. Режиссером фильма станет Антон Мегердичев, который снял знаменитый фильм о спорте «Движение вверх».

Возле Губахи вырастут деревянные города-крепости Пелым, Усть-Вым, Чердынь. Окрестности горы Крестовой заполнят вогулы, зыряне, остяки, а также ведьмы-ламии, шаманы и ушкуйники.

Съемки начнутся в январе 2019 года и продлятся месяцев семь. Основная интрига - кто исполнит главные роли в фильме.

- Губаха выбрана нами для съемок, потому что там есть дороги, инфраструктура, - отметил продюсер фильма Игорь Толстунов. - Мы привезем сюда на два - три месяца 150 человек, это не считая актеров массовки. Всех их надо где-то разместить, накормить.

Напомним, что «Сердце Пармы» - самый известный роман Алексея Иванова. Он вышел в 2003 году и принес начинающему писателю широкую известность. Книга рассказывает о покорении Москвой языческой Перми Великой в ХV веке. Сюжет романа основан на реальных событиях, но написан он в стиле исторического фэнтези.

Ранее мы писали, что в ближайшие дни на телеканале «Россия-1» покажут сериал «Ненастье», снятый по роману пермского писателя Алексея Иванова.

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