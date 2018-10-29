2018-10-29T06:03:38+03:00
Общество

В Перми разгорелся скандал вокруг портрета Менжинского на остановке

Лидер «Партии Роста» Антон Любич намерен обратиться в прокуратуру
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Перми разгорелся скандал вокруг нарисованных портретов на остановках в Орджоникидзевском районе. На них были изображены люди, чьими именами названы улицы района. Особо возмутил пермяков портрет Вячеслава Менжинского на одной из остановок.

Лидер «Партии Роста» Антон Любич даже намерен обратиться к пермским депутатам, администрацию города и прокуратуру с просьбой дать оценку произошедшего.

- В ходе коллективизации более 300 тысяч крестьян было целенаправленно уничтожено, 2,4 миллиона крестьян было выселено в неосвоенные районы Крайнего Севера, - написал на своей странице в Фейсбуке Антон Любич. - Около половины из них погибло уже в первые годы высылки. По поручению Сталина руководил этой чудовищной расправой над русским крестьянством Вячеслав Менжинский, руководитель ОГПУ. Его портрет теперь украшает автобусную остановку «Парус» на улице Менжинского в Перми.

Также Антон Любич добавил, что нужно добиваться не только ликвидации портрета, но и устранения имён палачей и террористов с карты Перми и России.

- Не должно быть в Перми XXI века ни портретов Менжинского, ни улиц в его честь, - считает лидер «Партии роста». - Ни портретов Розалии Землячки, ни улиц в её честь.

Позиция Антона Любича вызвала много споров. Кто-то поддерживает его, другие считают, что портрет необходимо оставить и не заниматься больше переписыванием истории.

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