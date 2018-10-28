2018-10-28T09:48:41+03:00
Происшествия

В Пермском крае водитель на "зебре" сбил 17-летнюю девушку

Пострадавшая получила различные травмы
Вероника РАНГУЛОВА
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Фото: кадр видео в группе ВК "ЧП Березники"Фото: кадр видео в группе ВК "ЧП Березники"
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Авария случилась в Березниках в субботу днем, 27 октября. Примерно в 13.25 часов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, на улице Советский проспект 21-летний водитель сбил 17-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Потерпевшая получила различные травмы. По факту ДТП проводится проверка.

Как уже писала "Комсомолка", свидетелем этой аварии стала местная жительница, которая сняла на смартфон девушку, лежащую на проезжей части улицы. На видео видно, как над девушкой склонились водитель и его пассажир.

По словам очевидцев, пострадавшая после удара о кузов легковушки отлетела на несколько метров. Сначала она лежала на дороге без движения, но потом очнулась от шока и даже попыталась позвонить родным. Затем ее увезла «скорая».

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