2018-10-28T09:24:35+03:00
Происшествия

Пьяный пермяк с ножом напал на своего сына

Молодой человек в тяжелом состоянии доставлен в больницу
Вероника РАНГУЛОВА
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Возбуждено уголовное делоВозбуждено уголовное делоФото: архив "КП"
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Страшной трагедией закончились пьяные посиделки 47-летнего жителя Перми. В выходные мужчина распивал алкоголь в своей квартире на улице Репина (это Орджоникидзевский район Перми).

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, в состоянии опьянения мужчина схватил нож и нанес своему 22-летнему сыну удар в живот.

Молодой человек доставлен в больницу в тяжелом состоянии. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Напомним, в Перми сейчас идет громкий судебный процесс по делу о нападении на школу. В Мотовилихинском районном суде начались слушания за закрытыми дверями по делу о резне в 127-й школе, которую устроили два подростка в январе этого года.

Одного из них признали невменяемым, другой сейчас, сидя на скамье подсудимых, выслушивает показания свидетелей и потерпевших.

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