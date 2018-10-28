Пьяный пермяк с ножом напал на своего сына
Страшной трагедией закончились пьяные посиделки 47-летнего жителя Перми. В выходные мужчина распивал алкоголь в своей квартире на улице Репина (это Орджоникидзевский район Перми).
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, в состоянии опьянения мужчина схватил нож и нанес своему 22-летнему сыну удар в живот.
Молодой человек доставлен в больницу в тяжелом состоянии. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Напомним, в Перми сейчас идет громкий судебный процесс по делу о нападении на школу. В Мотовилихинском районном суде начались слушания за закрытыми дверями по делу о резне в 127-й школе, которую устроили два подростка в январе этого года.
Одного из них признали невменяемым, другой сейчас, сидя на скамье подсудимых, выслушивает показания свидетелей и потерпевших.