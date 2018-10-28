2018-10-28T09:05:25+03:00
Происшествия

В Перми полицейский по дороге на работу задержал грабителя

23-летний парень обокрал магазин и пытался сбежать
Вероника РАНГУЛОВА
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По факту грабежа возбудили уголовное делоПо факту грабежа возбудили уголовное делоФото: архив "КП"
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Все случилось в Перми в пятницу днем, 26 октября. Около 12 часов сотрудник Патрульно-постовой службы направлялся на работу, когда на улице Коломенской он увидел, как из магазина выбегает мужчина, а вслед за ним - продавцы.

Как рассказали в пресс-службе краевой полиции, 23-летний парень похитил товар прямо с витрины магазины и попытался с ним скрыться. Полицейский остановил автомобиль и бросился вдогонку за злоумышленником. Грабителя он задержал, а похищенные товары передал администратору магазина.

Подозреваемого доставили в дежурную часть. По факту грабежа в полиции возбудили уголовное дело.

Кстати, похожий случай произошел в Лысьве, где пытались ограбить офис одной из кредитных организаций.

- Налетчик требовал у сотрудницы деньги, - рассказали в полиции. - Мимо проходил участковый, который нес службу и обходил подведомственную ему территорию. Полицейский заметил происходящее через окно и бросился на помощь женщине. Он забежал в помещение и задержал грабителя.

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