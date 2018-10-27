В Перми закрывают точки с опасной шаурмой

СЕГОДНЯ 16:20 2018-10-27T16:20:49+03:00

Сама по себе шаурма безвредна. Все дело в том, кто и как ее готовит. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В краевом центре сотрудники регионального управления Роспотребнадзора провели внезапный рейд по пермским шавермам.

Основанием для серии внеплановых проверок стали многочисленные жалобы пермяков, которые засомневались, что их кормят в точках, где готовят щаверму, качественной и здоровой пищей.

- В первой же проверенной шаверме факты, изложенные в обращениях граждан, подтвердились, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю. – Были обнаружены многочисленные нарушения санитарных требований к точкам общественного питания. Например, в щаверме не было централизованного водоснабжения и туалетов для персонала и посетителей;

Владелец, который держал эту шаверму, счел за благо тут же ее закрыть. И поэтому отделался штрафом в 5 тысяч рублей.

Но дальнейшие проверки показали, что хозяева ранее закрытых шаверм преспокойно открывают их под новыми названиями.

- Две из них были закрыта по решению суда на 30 суток, другая - на 90 суток, но обнаруженных нарушений никто устранять не собирался, было просто изменено название хозяйствующего субъекта, - сообщили в санитарном надзорном ведомстве. - Теперь материалы по ним вновь направлены в суд для решения вопроса об административном приостановлении деятельности. В отношении виновных лиц составлено 4 протокола об административных правонарушениях.