В Прикамье девушку, на которую на полном ходу наскочил автомобиль, отбросило на несколько метров

СЕГОДНЯ 15:10 2018-10-27T15:10:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Березниках на молодую прохожую наскочил легковой автомобиль. Свидетелем этой аварии стала местная жительница, которая сняла на смартфон девушку, лежащую на проезжей части улицы, над которой склонились водитель и пассажир сбившей ее машины.

По ее словам, пострадавшая после удара о кузов легковушки отлетела на несколько метров. Сначала она лежала на дороге без движения, но потом очнулась от шока и даже попыталась позвонить родным. Затем ее увезла «скорая».

В местной полиции сообщили, что изучают все обстоятельства этого ДТП.

- Сейчас стала свидетелем дорожно-транспортного происшествия, это было ужасно!- написала пользовательница страницы группы «ЧП Березники» ВКонтакте. -Машина неслась от улицы Фронтовиков с громкой музыкой с большой скоростью, возможно, больше 60 километров в час. Девушка переходила дорогу в районе училища. Засвистели тормоза - и удар: девушку подкинуло и отбросило. Из машины выбежали водитель и пассажир, стали звонить в «скорую». Девушка была в шоковом состоянии, не могла вспомнить и сказать мне номер телефона родных. Затем смогла достать свой телефон и позвонить маме. «Скорая» приехала минут через пять и увезла ее.