В Перми заблокируют сайты, через которые продавали дипломы вузов и школьные аттестаты

СЕГОДНЯ 10:05 2018-10-27T10:05:07+03:00

Дипломированным специалистом можно стать и без образования, купив фальшивый диплом. Фото: архив "КП".

Получить документы о полученном образовании можно было, не тратя сил и времени на учебу

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- Сотрудники прокуратуры Мотовилихинского района Перми обнаружили на сайтах в сети Интернет предложения о продаже школьных аттестатов, дипломов о высшем образовании, - сообщили в краевой прокуратуре. - Распространение подобной информации позволяет приобрести документы об образовании, которые затем могут использоваться при поступлении на государственную или муниципальную службу без прохождения обучения в образовательных учреждениях либо в научной организации по программам различных уровней образования. Это противоречит требованиям законодательства о противодействии коррупции.

Прокурор района направил в районный суд заявление и предложил заблокировать эти сайты, в суде его предложение удовлетворили.

- Как только судебное решение вступит в силу, эти сайты будут заблокированы, - пообещали в надзорном ведомстве..