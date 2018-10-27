В Прикамье участковый задержал налетчика в маске, который пытался ограбить банк

СЕГОДНЯ 09:24 2018-10-27T09:24:32+03:00

Он увидел вооруженного грабителя в окно, когда проходил мимо кредитного офиса

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Попытка ограбления офиса одной из кредитных организаций произошла вчера вечером в Лысьве.

- В помещение кредитной организации ворвался неизвестный в маске с ножом в руках, - сообщили подробности в ГУ МВД России по Пермскому краю - Налетчик потребовал у сотрудницы деньги. Мимо проходил участковый, который нес службу и обходил подведомственную ему территорию. Полицейский заметил происходящее через окно и бросился на помощь женщине. Он забежал в помещение и задержал грабителя.

Налетчиком оказался 25-летний местный житель города Лысьва, раньше его уже судили за имущественные преступления. Как сообщили в полиции, по факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Задержанного поместили в изолятор временного содержания.