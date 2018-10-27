2018-10-27T08:11:02+03:00
Общество

В Перми отремонтируют «Дом Коляна» из сериала про реальных пацанов

На ремонт «Дома грузчика» пермская мэрия выделила 8 миллионов рублей
Андрей МАТЛИН
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На крыше "Дома грузчика" уже прорастают деревца. Фото: Викимапия.На крыше "Дома грузчика" уже прорастают деревца. Фото: Викимапия.
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Администрация Перми объявила конкурс по выбору подрядчика, который должен отремонтировать известный «Дом грузчика» в Перми. Аукцион состоится 19 ноября, максимальная цена контракта - 8,8 миллиона рублей. Износ жилого дома, который является памятником советской архитектуры регионального значения, составил более 50 процентов.

В этом здании, расположенном на углу улиц Монастырской и Толмачева, снимались сцены популярного молодежного сериала «Реальные пацаны», после этого у него появилось еще одно название – «Дом Коляна». Также в нем находится частный музей современного искусства.

«Дом грузчика» начали строить еще до войны – в 1920-е годы под общежитие для рабочих пермского речного порта. Про него так и говорили, что это будет «пятиэтажное здание со всеми удобствами для одиноких и семейных работников Камского речного пароходства». Квартиры в доме оказались настолько комфортабельными по тем временам, что здание в 1938-1939 годах стали спешно достраивать не только для речников, но и для чиновников облсовета.

После войны, в 1950 году, к нему пристроили два крыла, и с тех пор оно не ремонтировалось

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