Менеджеры бизнес-центра передумали проводить у себя вертикальный забег на «Грин Плазу»

СЕГОДНЯ 07:10 2018-10-27T07:10:43+03:00

Они не объяснили причин отказа организаторам этой благотворительной акции

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Благотворительный экстремальный забег по пожарной лестнице пермской высотки, расположенной на улице Куйбышева в Перми, был намечен на 18 ноября. Его участники уже присылали взносы по 700 рублей, которые должны пойти на благотворительность.

Как и в прошлом году, спортсмены готовились преодолеть 400 ступеней, поднявшись на 19 этаж бизнес-центра.

- На вертикальный забег уже заявились 260 спортсменов из 6 регионов страны, - сообщили организаторы.

Уже начались тренировки и были изготовлены заказанные памятные медали с надписью «Грнн Плаза».

Но неожиданно руководители управляющей компании этого бизнес-центра отказались в этом году принимать у себя благотворительную акцию.

- Им не интересна не только благотворительная составляющая, но даже плата за аренду, - сообщил один из организаторов забега Алексей Деткин. - Я не понимаю причину отказа. В прошлом году мероприятие прошло без замечаний, бизнес-центр взамен получил отличный пиар. Очень жаль.

По словам Алексея Деткина, сейчас организаторы вертикального забега срочно ищут новое высотное здание в Перми. Он призвал спортсменов не прекращать тренировки. По его словам, вертикальный забег состоится, но будет переименован.