Авиакомпания "Победа" отменила рейсы из Перми в Тбилиси

СЕГОДНЯ 19:27 2018-10-26T19:27:55+03:00

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Авиакомпания "Победа" сообщила об отмене запланированных рейсов в Тбилиси из Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Перми. Пока - до 1 ноября 2018 года.

Причина отмены рейсов - отказ грузинских авиационных властей в выдаче разрешения на полеты по маршрутам, на которых «Победа» является назначенным перевозчиком от имени Российской Федерации.

- На основании решения Межведомственной комиссии соответствующими нотами МИД РФ «Победа» была назначена на выполнение рейсов в Тбилиси из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Перми, - говорится в сообщении авиакомпании. - После согласования необходимых слотов с аэропортом Тбилиси, «Победа» начала продажу билетов на рейсы в июле 2018 года, на данный момент забронировано свыше 17 000 билетов.

Вместе с тем грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение от российских авиационных властей на выполнение всех заявленных рейсов из Тбилиси в регионы России, к обслуживанию которых не была допущена российская авиакомпания «Победа».

В авиакомпании «Победа» пояснили, что уже начали процедуру оповещения клиентов об отмене рейсов и полный возврат денежных средств.

Напомним, полеты из Перми в Тбилиси должны были начаться с 29 октября - по понедельникам, средам и пятницам. Время в пути - 3 ч 25 мин. Продажа билетов открылась еще летом.

Рейс в Тбилиси должен был стать вторым направлением, связывающим прямым авиасообщением Пермский край и Грузию. В мае авиакомпания «ЮВТ Аэро» организовала рейсы из Перми в Батуми и обратно.