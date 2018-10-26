Пермяки напишут "Большой этнографический диктант"
2 ноября, накануне Дня народного единства, пермяки смогут написать "Большой этнографический диктант". Подобная акция пройдет во всех городах России, организаторами выступают Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики.
- Целью диктанта является оценка уровня этнографической грамотности населения, их знаний о народах, проживающих в Российской Федерации, - сообщили в администрации Перми. - Участниками диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Возрастных ограничений нет.
Как стать участником акции
Для регистрации достаточно просто прийти, назвать себя, получить уникальный номер, по которому затем можно будет проверить свои результаты.
Где пермяки смогут написать диктант:
- В Пермском доме народного творчества «Губерния»
- В Пермской краевой библиотеке им. Горького
- В историческом парке «Россия – Моя история. Пермский край»
- ВПермском государственном гуманитарно-педагогическом университете
- В Центральной городской библиотеке им. Пушкина
- В библиотеках № 4, 7, 8, 10, 13, 25, 35.
ДЛЯ СПРАВКИ
Региональный координатор – Субботина Анастасия Анатольевна, телефон 217-71-94, электронная почта aasubbotina@ag.permkrai.ru.
Адреса и телефоны организаторов можно найти на сайте http://miretno.ru/places/