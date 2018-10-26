2018-10-26T18:40:28+03:00
Общество

Пермяки напишут "Большой этнографический диктант"

Адреса, где можно проверить свою грамотность
Вероника РАНГУЛОВА
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Акция пройдет во всех городах РоссииАкция пройдет во всех городах РоссииФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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2 ноября, накануне Дня народного единства, пермяки смогут написать "Большой этнографический диктант". Подобная акция пройдет во всех городах России, организаторами выступают Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики.

- Целью диктанта является оценка уровня этнографической грамотности населения, их знаний о народах, проживающих в Российской Федерации, - сообщили в администрации Перми. - Участниками диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Возрастных ограничений нет.

Как стать участником акции

Для регистрации достаточно просто прийти, назвать себя, получить уникальный номер, по которому затем можно будет проверить свои результаты.

Где пермяки смогут написать диктант:

- В Пермском доме народного творчества «Губерния»

- В Пермской краевой библиотеке им. Горького

- В историческом парке «Россия – Моя история. Пермский край»

- ВПермском государственном гуманитарно-педагогическом университете

- В Центральной городской библиотеке им. Пушкина

- В библиотеках № 4, 7, 8, 10, 13, 25, 35.

ДЛЯ СПРАВКИ

Региональный координатор – Субботина Анастасия Анатольевна, телефон 217-71-94, электронная почта aasubbotina@ag.permkrai.ru.

Адреса и телефоны организаторов можно найти на сайте http://miretno.ru/places/

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