Двух жителей Прикамья задержали за серию автоугонов
В Нытве полицейские задержали двух мужчин, которых подозревают в серии автоугонов.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, накануне в дежурную часть полиции поступило сразу несколько заявлений об угоне отечественных легковушек. Все угнанные автомобили были оставлены на ночь на неохраняемых стоянках и не оборудованы сигнализацией.
Сейчас все машины уже найдены и возвращены владельцам. Некоторые машины имеют незначительные повреждения.
Автоугонщики ранее уже неоднократно были судимы, они нигде не работали. Уже установлена их причастность к 4 угонам и одному покушению на неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения.
- В последнем случае подозреваемые, услышав звук сработавшей сигнализации, поспешили скрыться, - объяснили в полиции.
По всем фактам угонов возбуждены уголовные дела.
ПАМЯТКА ОТ ПОЛИЦИИ:
- по возможности парковать автомобили на охраняемых стоянках, даже на непродолжительное время;
- оборудовать транспортное средство противоугонными системами, в том числе механическими для блокирования рулевого колеса, коробки передач или педалей;
- не оставляйте ключи в замке зажигания;
- не оставляйте двери, окна транспортного средства открытыми, даже если отлучаетесь на короткое время.