Двух жителей Прикамья задержали за серию автоугонов

СЕГОДНЯ 18:29 2018-10-26T18:29:16+03:00

По всем фактам возбуждены уголовные дела Фото: архив "КП"

В полицию поступило сразу несколько заявлений о пропаже автомобилей

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В Нытве полицейские задержали двух мужчин, которых подозревают в серии автоугонов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, накануне в дежурную часть полиции поступило сразу несколько заявлений об угоне отечественных легковушек. Все угнанные автомобили были оставлены на ночь на неохраняемых стоянках и не оборудованы сигнализацией.

Сейчас все машины уже найдены и возвращены владельцам. Некоторые машины имеют незначительные повреждения.

Автоугонщики ранее уже неоднократно были судимы, они нигде не работали. Уже установлена их причастность к 4 угонам и одному покушению на неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения.

- В последнем случае подозреваемые, услышав звук сработавшей сигнализации, поспешили скрыться, - объяснили в полиции.

По всем фактам угонов возбуждены уголовные дела.

ПАМЯТКА ОТ ПОЛИЦИИ:

- по возможности парковать автомобили на охраняемых стоянках, даже на непродолжительное время;

- оборудовать транспортное средство противоугонными системами, в том числе механическими для блокирования рулевого колеса, коробки передач или педалей;

- не оставляйте ключи в замке зажигания;

- не оставляйте двери, окна транспортного средства открытыми, даже если отлучаетесь на короткое время.