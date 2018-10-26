В Прикамье экс-полицейские, которые избивали людей, отделались условным сроком и штрафом

СЕГОДНЯ 15:19 2018-10-26T15:20:01+03:00

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24 мая в Чермозе на допрос в пункт полиции были доставлены двое мужчин. Граждане попались неразговорчивые и сотрудник полиции стал избивать одного из них, пытаясь «выбить» показания. Затем его коллега водворил мужчину в помещение камеры для административно задержанных лиц.

Когда мужчину отпустили, он пришел домой и рассказал о случившемся брату. Возмущенный действиями полиции, он пришел в дежурную часть, чтобы восстановить справедливость. Но мужчину слушать не стали и тогда отправили в камеру, где его избили. Послеч его отпустили домой.

На днях состоялся суд над полицейскими. Одному из них назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Второй должен заплатить штраф в размере 25 тысяч рублей. Из органов внутренних дел осужденные уволены. Приговор в законную силу не вступил. сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.