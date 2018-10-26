Пермские врачи спасли руку пенсионеру, который отрезал ее циркулярной пилой

СЕГОДНЯ 14:47 2018-10-26T14:47:42+03:00

Эта операция стала уже второй за последнее время

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Врачи Пермской краевой клинической больницы повторили уникальную операцию по пришиванию кисти руки. На этот раз пострадал 66-летний пермяк. Он случайно себе отсек руку циркулярной пилой. Несчастный случай произошел, когда пострадавший заготавливал дрова. Говоря языком врачей, он совершил неполную ампутацию. Врачи краевой больницы соединили все кровеносные сосуды и сухожилия. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо.

Напомним, что в конце сентября пермские хирурги буквально по кусочкам пришили кисть 55-летнему мужчине. Пострадавший был успешно прооперирован и уже выписан из больницы.

- В этот раз наши врачи справились на полчаса быстрее - за 4 часа, - поделился главный врач Пермской краевой клинической больницы Анатолий Касатов. Операция прошла под руководством заведующего сосудистым отделением Ильдуса Мухамадеева. Пациент чувствует себя хорошо.

Первая подобная операция в Пермском крае прошла в 1986 году. Тогда под руководством легендарного хирурга, академика Евгения Вагнера пермские врачи «приживили» 8-летнему мальчику оторванную ногу.