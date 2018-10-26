В центре Перми на улице Островского произошел пожар

СЕГОДНЯ 14:27 2018-10-26T14:27:51+03:00

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26 октября очевидцы заметили пожар в центре Перми. Фото и видео они выкладывали в соцсетях. Оказалось, что загорелся деревянный пристрой к зданию на ул. Николая Островского, 46.

- Сообщение о пожаре поступило в 13.37, - сообщили в пресс-службе краевого МЧС. - Через двадцать минут возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Сейчас сотрудники МЧС выясняют причины пожара.

Ранее мы писали, что в Прикамье спасатели извлекли водителя «Лады» из искореженного автомобиля после ДТП с фурой. 24 октября около семи часов вечера на Сибирском тракте у деревни Катино Кунгурского района произошло столкновение большегруза МАЗ с автомобилем ВАЗ-2114. На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб города.- С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента из искореженного автомобиля был извлечен 35-летний водитель «четырнадцатой».