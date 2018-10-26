В прикамском поселке Таежный 50 человек вынуждены жить в аварийных домах
В Перми пытаются помочь жителям поселка Таежный, которые оказались в тяжелой ситуации. Дома обветшали и в них жить небезопасно. Кроме того, рядом с поселком находится полигон для хранения и переработки отходов. Жители поселка обратились за помощью к Уполномоченному по правам человека в Прикамье Павлу Микову.
В Перми состоялась рабочая встреча, на которой обсудили положение дел в Таежном. Совещание прошло в офисе Уполномоченного по правам человека в Пермском крае.
- В первую очередь мы должны понять, что делать с теми семьями, которые там не просто прописаны, но и фактически проживают – особенно с детьми и одинокие пожилые люди.
Всего в поселке живут около 50 человек, но половина из них имеет жилье в Перми и других населенных пунктах.
Сейчас в поселке обследуются жилые дома, два многоквартирных строения уже признаны аварийными, непригодными для проживания.
Также установлен график выездных приемов участковым терапевтом. В ходе первого выезда был осмотрен ребенок. С семьями, особенно с теми, где есть дети и нуждающиеся в социальной опеке, будут работать специалисты минсоцразвития.
Кроме того, в ходе совещания выяснилось, что полигон для хранения и переработки отходов вблизи поселка расположен на землях, принадлежащих Министерству обороны РФ. В связи с этим Павел Миков направил запрос в министерство обороны РФ Сергею Шойгу, а также в природоохранную прокуратуру Пермского края с просьбой проверить законность организации мусорного полигона вблизи поселка Таежный.