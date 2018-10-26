В прикамском поселке Таежный 50 человек вынуждены жить в аварийных домах

СЕГОДНЯ 13:36 2018-10-26T13:36:13+03:00

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В Перми пытаются помочь жителям поселка Таежный, которые оказались в тяжелой ситуации. Дома обветшали и в них жить небезопасно. Кроме того, рядом с поселком находится полигон для хранения и переработки отходов. Жители поселка обратились за помощью к Уполномоченному по правам человека в Прикамье Павлу Микову.

В Перми состоялась рабочая встреча, на которой обсудили положение дел в Таежном. Совещание прошло в офисе Уполномоченного по правам человека в Пермском крае.

- В первую очередь мы должны понять, что делать с теми семьями, которые там не просто прописаны, но и фактически проживают – особенно с детьми и одинокие пожилые люди.

Всего в поселке живут около 50 человек, но половина из них имеет жилье в Перми и других населенных пунктах.

Сейчас в поселке обследуются жилые дома, два многоквартирных строения уже признаны аварийными, непригодными для проживания.

Также установлен график выездных приемов участковым терапевтом. В ходе первого выезда был осмотрен ребенок. С семьями, особенно с теми, где есть дети и нуждающиеся в социальной опеке, будут работать специалисты минсоцразвития.

Кроме того, в ходе совещания выяснилось, что полигон для хранения и переработки отходов вблизи поселка расположен на землях, принадлежащих Министерству обороны РФ. В связи с этим Павел Миков направил запрос в министерство обороны РФ Сергею Шойгу, а также в природоохранную прокуратуру Пермского края с просьбой проверить законность организации мусорного полигона вблизи поселка Таежный.