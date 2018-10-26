Четырех вахтовиков сняли с поезда в Перми из-за пьянства

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-26T13:04:50+03:00

Они всю дорогу пили и мешали пассажирам

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25 октября четырех вахтовиков, которые ехали в поезде «Москва-Томск», доставили в транспортную полицию в Перми.

Три жителя Красноярского края и уроженец города Юрга Кемеровской области ехали домой с вахты. Всю дорогу вахтовики пили, мешая другим пассажирам поезда и нарушая общественный порядок. Окончание вахты сибиряки начали отмечать в вагоне-ресторане, а затем продолжили в своем вагоне. При этом, по словам проводников и пассажиров поезда, они вели себя непристойно, громко разговаривали и не обращали никакого внимания на замечания, заявили в пермском линейном отделе МВД на транспорте.

В отношении правонарушителей сотрудниками транспортной полиции были составлены административные протоколы за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Сотрудники транспортной полиции напоминают, что после снятия с поезда за нарушение общественного порядка стоимость проезда пассажиру не компенсируется.