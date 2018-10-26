В Березниках 20-летнего парня осудят за секс с 15-летней девушкой

СЕГОДНЯ 12:33 2018-10-26T12:34:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Березниках перед судом предстанет 20-летний молодой человек, обвиняемый в совершении полового сношения с 15-летней девочкой.

Дело происходило в июне. Молодой человек выпивал в квартире своего знакомого. В состоянии алкогольного опьянения он совершил половое сношение с 15-летней девочкой-подростком. Никакого насилия он не применял, сообщил в пресс-службе краевого следственного комитета.

Следствие собрала доказательства вины молодого человека. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд.

Тем временем, в Перми мужчина изнасиловал 18-летнюю девушку в круглосуточном кафе. Преступление было совершено рано утром. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. 34-летний житель Нытвенского района был признан виновным в изнасиловании. Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.