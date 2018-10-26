В Перми мужчина изнасиловал 18-летнюю девушку в круглосуточном кафе

СЕГОДНЯ 10:26 2018-10-26T10:26:03+03:00

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В мае 2018 года в круглосуточном кафе в Дзержинском районе Перми 34-летний мужчина изнасиловал 18-летнюю девушку. Преступление было совершено рано утром. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

34-летний житель Нытвенского района был признан виновным в изнасиловании. Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.

Ранее мы писали, что в июле в Губахе при попытке ограбления женщины был задержан 35-летний мужчина. Сотрудники ГИБДД несли службу на проспекте Ленина и услышали крики о помощи. Они поспешили на помощь и навстречу им выбежал мужчина. Грабитель попытался скрыться, но стражи порядка задержали его и доставили в отдел полиции.