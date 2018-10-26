В пермском зоопарке белая медведица Милка готовится стать мамой

СЕГОДНЯ 10:11 2018-10-26T10:11:23+03:00

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Сотрудники пермского зоопарка готовятся к важному событию. Белая медведица Милка скоро станет мамой. Самку переселили от медведя Сэрику в отдельный вольер.

- Расставание медведи пережили плохо – очень нервничали, пытались вернуться друг к другу, - рассказали в пермском зоопарке. - Но в природе самка залегает в берлогу, рожает и выращивает детеныша без самца, поскольку тот может съесть малышей.

Сотрудники зоопарка подготовили для Милки вольер с небольшим бассейном и берлогой. В берлогу толстым слоем насыпали опил, положили еловый лапник и почти 200 кг соломы.

- Думаем, берлогу она начнёт обустраивать ближе к родам, - отметили сотрудники зоопарка. - Со стороны рабочего коридора берлогу закрыли деревянными щитами, чтобы медведица чувствовала себя спокойней. Часть соломы Милка вытащила в вольер и на ней отдыхает.

Позаботились в зоопарке о будущем папе - немного переоборудовали укрытие Сэрику.