Дело Лаваша. В суде рассматривается жалоба пермских зоозащитников к полиции

СЕГОДНЯ 10:06 2018-10-26T10:09:31+03:00

Они считают, что полиция не выполнила свои обязанности, когда в августе пьяный мужчина напал на алабая

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В Мотовилихинском суде Перми началось рассмотрение жалобы зоозащитников к полицейским.

Напомним, в августе пьяный мужчина Эдуард Б. нанес алабаю, который жил в гаражном кооперативе, несколько ножевых ранений. Собаку доставили в ветеринарную клинику. Пса назвали Лаваш. Его лечили полтора месяца, он перенес несколько операций, но скончался. Зоозащитники добиваются возбуждения уголовного дела в отношении обидчика пса. Также они подали жалобу на действия сотрудников полиции.

- Мы считаем, что стражи порядка бездействовали в августе этого года, когда на бездомного алабая напал пьяный мужчина и изрезал его ножом, - говорит адвокат Юлия Борисова. - Во-первых, на место преступления они выехали спустя четыре дня, хотя зоозащитники звонили в дежурную часть два раза. Во-вторых, полицейские не опросили сотрудников клиники и кинолога, которые сказали бы о характере алабая. Ведь Эдуард Б., который изрезал собаку, заявил, что оборонялся после нападения Лаваша. Но можно доказать, что собака могла укусить после того, как ее стали резать.

Из полиции на заседание пришел только дежурный, задача которого - уведомлять оперативную группу о поступивших вызовах.

- В сутки мы получаем от 70 до 200 сообщений о преступлениях, - говорит полицейский Александр Монахов. - Первый вызов о раненой собаке поступил вечером 17 октября, я передал информацию группе. Второй вызов, повторный, уже в 00.25 18 октября. Я ещё раз передал информацию. Я не знаю, прибыли они на место преступления в этот же день.

Участковые, которые дежурили в ту ночь и должны были совершить вызов, на заседание не пришли.

- Надо учитывать силы и средства полиции, - заявила представитель полиции. - Стражи порядка реагируют на вызовы незамедлительно, но иногда бывают более серьезные преступления, на которые отправляют дежурные группы. Например, убийство.

Судья зачитала материалы дела, из которых выяснилось, что участковый, по его словам, 18 октября все же выезжал на место преступления и опросил сторожа, который нашел раненую собаку.

Но состава преступления полиция все равно не обнаружила. В возбуждении уголовного дела было отказано.

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