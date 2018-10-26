В Прикамье хама и матершинника отправили в колонию строгого режима

СЕГОДНЯ 09:46 2018-10-26T09:46:29+03:00

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В феврале 2018 года в Чернушинском суде 52-летнего рецидивиста судили за кражу. Во время судебного процесса мужчина вел себя вызывающе, оскорблял свидетелей обвинения, выкрикивал неприличные слова, хамил.

На замечания судьи мужчина никак не реагировал. Судебный пристав вынужден был составить рапорт о поведении мужчины на процессе.

Лингвистическая экспертиза подтвердила, что подсудимый неприлично выражался, использовал нецензурную брань и другие грубые слова.

Действия хама суд квалифицировал как проявление неуважения к суду. Приговором суда за совершенное преступление ему назначено наказание в виде 360 часов обязательных работ. Однако с учетом наличия судимости путем частичного сложения наказаний осужденный на 3 года и 20 дней отправился в колонию строгого режима, сообщили в службе судебных приставов.