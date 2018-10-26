2018-10-26T09:46:29+03:00
Общество

В Прикамье хама и матершинника отправили в колонию строгого режима

На суде 52-летний житель Чернушки вел себя вызывающе
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В феврале 2018 года в Чернушинском суде 52-летнего рецидивиста судили за кражу. Во время судебного процесса мужчина вел себя вызывающе, оскорблял свидетелей обвинения, выкрикивал неприличные слова, хамил.

На замечания судьи мужчина никак не реагировал. Судебный пристав вынужден был составить рапорт о поведении мужчины на процессе.

Лингвистическая экспертиза подтвердила, что подсудимый неприлично выражался, использовал нецензурную брань и другие грубые слова.

Действия хама суд квалифицировал как проявление неуважения к суду. Приговором суда за совершенное преступление ему назначено наказание в виде 360 часов обязательных работ. Однако с учетом наличия судимости путем частичного сложения наказаний осужденный на 3 года и 20 дней отправился в колонию строгого режима, сообщили в службе судебных приставов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми мужчина изнасиловал 18-летнюю девушку в круглосуточном кафе
В пермском зоопарке белая медведица Милка готовится стать мамой
Дело Лаваша. В суде рассматривается жалоба пермских зоозащитников к полиции
«Социалка» - тема номер один
4 ноября в Перми не будут продавать алкоголь
В Перми прохожий задержал грабителя, который выхватил из рук девочки телефон
В Прикамье в лобовом столкновении с грузовиком «Ман» скончался водитель легковушки
В Перми силовики конфисковали большую партию алкоголя
В Перми Герой Советского Союза Василий Астафьев отметил 99-летие
В Прикамье ожидаются сильные дожди и ливни
В Перми нашли живым 77-летнего пенсионера, страдающего потерей памяти
Экс-жена пермского олигарха Елена Рыболовлева заняла третье место в списке богатейших женщин страны
Учеников прикамской школы доставили в инфекционное отделение
Депутат Пермского ЗС: «Сегодня неизвестные расстреляли мой автомобиль»
Главу Краснокамска отправили в отставку
В Перми адвоката поймали с поличным на взятке
В Прикамье мотоциклист после аварии впал в кому
В Прикамье пациент больницы грабил женщин
В 2019 году в Прикамье два раза повысят тарифы на ЖКХ
Пермский аэропорт оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение закона о защите конкуренции
В Прикамье спасатели извлекли водителя «Лады» из искореженного автомобиля после ДТП с фурой
В Прикамье осуждены полицейские, которые били задержанных и незаконно помещали их в камеры
В Прикамье мужчины в противогазах ограбили магазин
В Перми «УАЗик» сбил 50-летнего мужчину на пешеходном переходе
В конкурсе «КП»-Пермь «Клиника года» проголосовали более 2 тысяч человек