2018-10-26T09:33:06+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

«Социалка» - тема номер один

Министерство социального развития Пермского края объявило о старте краевого конкурса СМИ #РЕАЛЬНАЯСОЦИАЛЬНАЯ
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Сегодня во всех СМИ публикуется много материалов по социальной тематике. И это не случайно. Сейчас социальная тема является темой номер один. Такие материалы важны для людей, нужны людям.

В связи с этим министерство социального развития Пермского края решило поощрить журналистов и СМИ, которые пишут по данной тематике.

Конкурс призван выявить лучшие материалы в освещении актуальных вопросов социальной сферы. Это могут быть материалы о старшем поколении, о реабилитации инвалидов, о попечительстве и опеке, о мерах социальной помощи и о многом-многом другом.

На конкурс принимаются работы, опубликованные в период с 1 января по 31 октября 2018 года.Прием работ заканчивается 12 ноября. Призы будут денежные. Первое место – 70 000 рублей.Помимо призов будет четыре спецприза по 20 000 рублей.

Все вопросы по конкурсу Вы можете присылать на электронный адрес. konkurs-smi2017@mail.ru

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