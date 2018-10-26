4 ноября в Перми не будут продавать алкоголь
В День народного единства алкоголь в Перми не продадут. В День народного единства объявлен «сухой закон». Продажа алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков на территории города будет запрещена.
Нарушение ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех до четырех тысяч рублей. Фирмы и компании заплатят от тридцати до сорока тысяч рублей.
Тем временем, в Перми силовики конфисковали большую партию алкоголя. Спиртное организаторы нелегального бизнеса продавали не только в Прикамье, но и в других регионах страны. В ходе спецоперации было изъято более 45 тысяч литров контрафактной водочной и коньячной продукции, приготовленной к реализации, сообщили в пресс-службе Росгвардии.