2018-10-26T09:26:55+03:00
Общество

4 ноября в Перми не будут продавать алкоголь

Нарушение «сухого закона» влечет наложение административного штрафа
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В День народного единства алкоголь в Перми не продадут. В День народного единства объявлен «сухой закон». Продажа алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков на территории города будет запрещена.

Нарушение ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех до четырех тысяч рублей. Фирмы и компании заплатят от тридцати до сорока тысяч рублей.

Тем временем, в Перми силовики конфисковали большую партию алкоголя. Спиртное организаторы нелегального бизнеса продавали не только в Прикамье, но и в других регионах страны. В ходе спецоперации было изъято более 45 тысяч литров контрафактной водочной и коньячной продукции, приготовленной к реализации, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

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