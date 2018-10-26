В Перми прохожий задержал грабителя, который выхватил из рук девочки телефон

СЕГОДНЯ 09:15 2018-10-26T09:15:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем возле одного из домов по улице Революции в краевом центре мужчина напал на девочку и выхватил у нее из рук дорогостоящий сотовый телефон. Прохожий стал свидетелем преступления и решил не оставаться в стороне. Он догнал нападавшего и остановил. Мужчина удерживал грабителя до приезда полицейских. Мобильник вернули девочке, а воришку доставили в отдел полиции.

Там установили личность нападавшего. Им оказался ранее судимый 41-летний пермяк. По факту покушения на грабеж возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Ранее мы писали, что и июле в Губахе при попытке ограбления женщины был задержан 35-летний мужчина. Сотрудники ГИБДД несли службу на проспекте Ленина и услышали крики о помощи. Они поспешили на помощь и навстречу им выбежал мужчина. Грабитель попытался скрыться, но стражи порядка задержали его и доставили в отдел полиции.