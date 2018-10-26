В Перми силовики конфисковали большую партию алкоголя

СЕГОДНЯ 07:35 2018-10-26T09:59:16+03:00

Спиртное организаторы нелегального бизнеса продавали не только в Прикамье, но и в других регионах страны

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В Перми была проведена специальная операция по изъятию крупной партии контрафактного алкоголя. Пермские собровцы совместно с полицейскими и сотрудниками регионального управления ФСБ остановили работу крупного завода по производству фальсифицированного спиртного.

Силовики задержали подозреваемых в организации незаконного производства. В ходе спецоперации было изъято более 45 тысяч литров контрафактной водочной и коньячной продукции, приготовленной к реализации, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Как установили стражи правопорядка, реализацией товара организаторы незаконного бизнеса занимались не только на территории Пермского края, но в других регионах страны. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что пермское нелегальное казино силовики брали штурмом. Организаторы нелегального бизнеса соблюдали жесткие меры конспирации. Правоохранители получили оперативную информацию и было принято решение брать казино штурмом. В ходе обысков были изъяты 26 жестких дисков.