В Перми силовики конфисковали большую партию алкоголя
В Перми была проведена специальная операция по изъятию крупной партии контрафактного алкоголя. Пермские собровцы совместно с полицейскими и сотрудниками регионального управления ФСБ остановили работу крупного завода по производству фальсифицированного спиртного.
Силовики задержали подозреваемых в организации незаконного производства. В ходе спецоперации было изъято более 45 тысяч литров контрафактной водочной и коньячной продукции, приготовленной к реализации, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Как установили стражи правопорядка, реализацией товара организаторы незаконного бизнеса занимались не только на территории Пермского края, но в других регионах страны. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы писали, что пермское нелегальное казино силовики брали штурмом. Организаторы нелегального бизнеса соблюдали жесткие меры конспирации. Правоохранители получили оперативную информацию и было принято решение брать казино штурмом. В ходе обысков были изъяты 26 жестких дисков.
В Перми накрыли цех по производству контрафактного алкоголя.