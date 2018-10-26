2018-10-26T07:15:33+03:00
Общество

В Перми Герой Советского Союза Василий Астафьев отметил 99-летие

Звание Героя ему было присвоено за форсирование Днепра
Константин КЯКИНЕН
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Герой Советского Союза, Почетный гражданин Пермской области Василий Михайлович Астафьев отметил 99-летие.

Василий Михайлович родился 25 октября 1919 года в деревне Верхняя Отруба Токаревского района Тамбовской области. В 1938 году окончил педагогический рабфак в городе Тамбове и год работал учителем в Больше-Лозовской средней школе Токаревского района Тамбовской области. В 1939 году его призвали в ряды Красной Армии.

Он участвовал в советско-финской войне, прошел всю Великую Отечественную.

Был командиром саперного взвода, роты, батальона стрелковой дивизии. Воевал в боях под Москвой и Сталинградом. Участвовал в Орловско-Курской, Яссо-Кишиневской, Висло-Одерской, Берлинской операциях.

В июле 1943 года отличился при форсировании Днепра, за что Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

После окончания войны остался на службе в армии. В 1966 году уволился из рядов Вооруженных Сил СССР в звании полковника.

До 1988 года работал инженером отдела строительства и эксплуатации автомобильных дорог управления «Пермавтодор».

За мужество и героизм, проявленные на фронте, общественную деятельность награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, Александра Невского, Отечественной войны I степени, орденом Дружбы и 18 медалями.

В 1989 году был избран народным депутатом СССР. Удостоен званий «Почетный гражданин города Перми» и «Почетный гражданин Пермской области».

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