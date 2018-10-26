2018-10-26T06:46:54+03:00
Общество

В Прикамье ожидаются сильные дожди и ливни

Синоптики считают, что 26 октября может быть побит температурный рекорд
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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26 октября в Прикамье ожидается заметное потепление. Синоптики даже предполагают, что в Перми может быть установлен суточный температурный рекорд (+11,8 градусов), который был зафиксирован в далеком 1923 году.

Но в ГИС-центре Пермского университета отмечают, что повышению температуры до рекордных значений могут помешать осадки. Зона сильных дождей пройдет сравнительно узкой полосой по линии Чайковский-Оханск-Краснокамск-Березники и далее на северо-восток края. На остальной территории края осадки будут умеренными. Дожди будут идти и в Перми, до середины ночи может выпасть 10-15 мм осадков. На севере края нынешний октябрь уже стал одним из самых влажных в истории наблюдений (с начала месяца выпало местами свыше 130 мм осадков).

В субботу в Прикамье произойдет существенное похолодание – максимальная температура днем ожидается от 0° по северу до +3° по югу края. Кроме того, по северу региона ожидается снег. Более серьезное похолодание (до -3…-8°) можно ожидать в первой половине следующей недели в связи с образованием Скандинавского антициклона, отмечают в ГИС-центре ПГНИУ.

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