В Перми нашли живым 77-летнего пенсионера, страдающего потерей памяти
Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой сообщили, что 77-летний Леонард Евгеньевич Россинский найден. Он жив.
- Всем огромное спасибо за помощь и участие в поисках, - отметили поисковики на своей страничке ВКонтакте.
Напомним, что 77-летний пенсионер 23 октября пенсионер ушел из дома, расположенного в микрорайоне Верхняя Курья Мотовилихинского района. Родные предполагали, что пожилой человек отправился в лес.
К поискам мужчины, который страдает потерей памяти, подключились полицейские и волонтеры. К счастью, пенсионер нашелся живым.
Ранее мы писали о том, что в Пермском крае пропали 15-летние подростки. Через несколько дней они вышли на связь, но сказали, что боятся идти домой. В итоге их удалось найти и передать родителям, которые места себе не находили.