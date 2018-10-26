2018-10-26T06:34:29+03:00
Общество

В Перми нашли живым 77-летнего пенсионера, страдающего потерей памяти

Он ушел из дома 23 октября
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой сообщили, что 77-летний Леонард Евгеньевич Россинский найден. Он жив.

- Всем огромное спасибо за помощь и участие в поисках, - отметили поисковики на своей страничке ВКонтакте.

Напомним, что 77-летний пенсионер 23 октября пенсионер ушел из дома, расположенного в микрорайоне Верхняя Курья Мотовилихинского района. Родные предполагали, что пожилой человек отправился в лес.

К поискам мужчины, который страдает потерей памяти, подключились полицейские и волонтеры. К счастью, пенсионер нашелся живым.

Ранее мы писали о том, что в Пермском крае пропали 15-летние подростки. Через несколько дней они вышли на связь, но сказали, что боятся идти домой. В итоге их удалось найти и передать родителям, которые места себе не находили.

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