2018-10-26T06:21:00+03:00
Общество

Экс-жена пермского олигарха Елена Рыболовлева заняла третье место в списке богатейших женщин страны

Богаче нее только жена Юрия Лужкова Елена Батурина и Татьяна Бакальчук
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Бывшая жена пермского олигарха Дмитрия Рыболовлева Елена вошла в тройку богатейших женщин страны по версии журнала Forbes. Состояние 51-летнего «частного инвестора» оценивается в 600 миллионов долларов.

В рейтинг Рыболовлева вошла благодаря бракоразводному процессу. В результате семилетней тяжбы с пермским олигархом ей достались 600 миллионов долларов и два дома в Швейцарии. После развода Елена Рыболовлева продолжает жить в альпийской стране.

Дмитрия и Елену Рыболовлевых связывали 21 год брака. Они познакомились еще будучи студентами Пермского медицинского института. У них две дочери - Екатерина и Анна. В 2008 году Елена подала на развод. Через семь непростого бракоразводного процесса отсудила у бывшего мужа рекордную сумму - 604 млн. долларов.

Отметим, что самой состоятельной женщиной России остается жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. У нее 1 млрд 200 миллионов долларов. На втором месте генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. У нее, как у Рыболовлевой, 600 миллионов долларов.

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